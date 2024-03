Fotoradary. Nikt nie uniknie kontroli. Wkrótce posypią się mandaty

Firma Sprint S.A., na zlecenie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, wprowadziła do użytku najnowocześniejsze fotoradary w kraju, stanowiące kluczowy element poprawy bezpieczeństwa na drogach. Nowe urządzenia, rozlokowane w 147 lokalizacjach na terenie całego kraju, mogą rejestrować wykroczenia aż 32 aut jednocześnie. Mają również możliwość wykonywania pomiarów prędkości na kilku pasach ruchu, bez konieczności zmiany ustawień oraz dzięki wysokopoziomowej analityce mogą pracować w miejscach, gdzie stare fotoradary nie dawały rady, np. w bliskiej odległości zakrętów.

Najnowocześniejsze fotoradary w Polsce

Fotoradary Mesta Fusion RN, francuskiego producenta Idemia, są najnowocześniejszymi urządzeniami tego typu zatwierdzonymi do użytku w Polsce. Ich zaawansowane funkcje, w tym możliwość jednoczesnego namierzania 32 samochodów na jezdni o szerokości do 22 metrów od umiejscowienia fotoradaru oraz system ANPR do rozpoznawania tablic rejestracyjnych, stanowią przełom w kontroli ruchu drogowego. W ramach projektu wymieniono 127 starych urządzeń oraz zainstalowano 20 fotoradarów w nowych lokalizacjach. Firma Sprint odpowiadała za cały proces uruchomienia urządzeń, od projektu wykonawczego, poprzez dostawę, po montaż i konfigurację. W fazie przygotowawczej, urządzenie MESTA Fusion RN przeszło pozytywnie testy na lotnisku w Borsku, gdzie przeprowadzono szereg prób przejazdów przy różnych prędkościach, a wszystkie fotoradary przed uruchomieniem zostały poddane procesowi legalizacji pierwotnej przeprowadzonej przez właściwy Urząd Miar. Opracowano również ponad 200 projektów stałej lub tymczasowej organizacji ruchu, która została uzgodniona z zarządcami dróg w całej Polsce.