Przejazd na czerwonym świetle. Jaki mandat w 2024 roku?

Przejazd na czerwonym świetle

Niestety wciąż dochodzi do sytuacji, w których kierowcy widząc żółte światło przyspieszają, aby jak najszybciej pokonać dane skrzyżowanie, nie mając na uwadze tego, że może ono zamienić się w czerwone w trakcie ich przejazdu. A przepisy jasno mówią, że żółte światło już oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator. Dopuszczalnym wyjątkiem jest wyłącznie sytuacja, w której kierowca w pojeździe znajduje się na tyle blisko sygnalizatora, że nie może się przed nim zatrzymać bez gwałtownego hamowania.

Innym przypadkiem, jeszcze bardziej niebezpiecznym jest ten, w którym kierowca ma szansę zatrzymać się na czerwonym świetle, ale nie robi tego z premedytacją. To zachowanie jest szczególnie nierozważne, ponieważ czerwone światło oznacza zamknięcie ruchu dla tego pasa, na którym się znajduje pojazd, a otwarcie dla innych. W momencie, w którym kierowca znajdzie się na środku skrzyżowania, w wyniku przejechania na czerwonym, może dojść do kolizji z pojazdami, które ruszą z innych stron, bo mają zielone światło.

Mandat za przejazd na czerwonym świetle

Oczywiście, to nie jedyne kary. Jeśli w wyniku tego wykroczenia zmotoryzowany doprowadzi do kolizji lub wypadku drogowego może otrzymać mandat minimum 2 500 zł oraz 15 punktów karnych. Z kolei rażące naruszenie przepisów drogowych skończy się grzywną nawet do 30 000 zł!