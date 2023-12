Nie będzie Strefy Czystego Transportu w Warszawie? Wojewoda mazowiecki zabrał głos

Do tej pory nikt nie przedstawił żadnych przesłanek do unieważnienia uchwały dotyczącej Strefy Czystego Transportu i ja ich nie dostrzegam - mówi w wywiadzie dla "Super Expressu" wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

"Ja argumenty jednej i drugiej strony poznałem już w trakcie prac radnych nad uchwałą i słyszałem je na sesji. Głosowałem za Strefą Czystego Transportu, dlatego, że nie miałem wątpliwości, że jest to właściwa decyzja. Zresztą do tej pory nikt nie przedstawił żadnych przesłanek do unieważnienia tej uchwały i ja ich nie dostrzegam" - powiedział Frankowski.

Pierwsze strefy czystego transportu w Polsce zaczną obowiązywać w Krakowie i Warszawie od 1 lipca 2024. W Warszawie pierwszy etap zakłada zakaz wjazdu do strefy dla samochodów z silnikiem diesla starszych niż 18 lat i pojazdów benzynowych starszych niż 27 lat. Dla mieszkańców całej Warszawy, czyli płacących w tym mieście podatki, przewidziano odroczenie obowiązku spełnienia wymogów do 2028 r., czyli do momentu wejścia w życie trzeciego etapu działania strefy, wówczas nie będą mogli poruszać się po niej pojazdem z silnikiem diesla starszym niż 13 lat (norma Euro 6) i pojazdem benzynowym starszym niż 22 lata (norma Euro 4). Od 2024 r. ograniczenia dotkną jedynie kierowców wjeżdżających do Warszawy spoza stolicy.