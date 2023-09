Motocykle. Jednoślady na prawo jazdy kategorii B

Od 2014 r. właściciele praw jazdy kategorii B, którzy posiadają uprawnienia od co najmniej trzech lat, mają możliwość również jazdy na jednośladach z silnikami o pojemności do 125 ccm. Ich maksymalna moc może wynosić 11 kW, czyli 15 KM. Dodatkowym ograniczeniem jest maksymalny stosunek mocy do ciężaru pojazdu 0,1 kW/kg. W praktyce oznacza, że przy maksymalnej dopuszczalnej mocy taki motocykl nie może ważyć mniej niż 110 kg. Wszystko po to, aby ograniczyć jego osiągi. Warto pamiętać, że przepis ten (a zatem i uprawnienia) obowiązuje na terenie Polski. W niektórych innych krajach kierowcy samochodów mają podobne uprawnienia, jednak należy to każdorazowo sprawdzić.

W grudniu 2018 roku dodano jeszcze jedno uprawnienie osobom, które posiadają prawo jazdy kategorii B od minimum trzech lat. Jest to możliwość prowadzenia motocykli trójkołowych posiadających europejską homologację L5e. W tym przypadku nie ma ograniczenia mocy, ale za to minimalna odległość między kołami znajdującymi się na jednej osi nie może wynosić mniej niż 460 mm. Drugim wymogiem jest posiadanie przez pojazd hamulca postojowego.