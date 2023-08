Mercedes-AMG GT Coupé drugiej generacji. Nowy topowy model w ofercie Mercedes-AMG

Uwagę zwraca duży rozstaw osi, krótkie zwisy oraz mocno pochylona przednia szyba. Kompaktowa kabina tworzy sylwetkę typu fastback i łączy się z nisko osadzonym, zaokrąglonym tyłem z aktywnym, wysuwanym spojlerem. Opcjonalnie dostępny jest kład siedzeń 2+2.

We wnętrzu centrum konsoli środkowej jest ekran dotykowy o przekątnej 11,9”. Wygląd cyfrowego zestawu wskaźników, z dostępem do licznych treści specyficznych dla maszyn AMG, można spersonalizować za pomocą indywidualnie wybieranych widoków. Opcjonalny wyświetlacz head-up pokazuje istotne informacje w trzech wymiarach, w dopasowaniu do rzeczywistej sytuacji na drodze. Tu również można wybierać spośród kilku wariantów prezentacji treści. W zależności od wyposażenia lub osobistych upodobań nastrojowe oświetlenie Ambiente rozświetla wnętrze w 64 różnych kolorach. Do wyboru jest siedem motywów kolorystycznych, w tym dwa ekskluzywne motywy AMG.