Mecz Polska - Estonia. Jakim autem jeździ Robert Lewandowski?

Przygoda Lewandowskiego ze światem motoryzacji zaczęła się od Daewoo Matiza. "Lewy" dostał go od swojego ojca. Pojazd rozwijał 51 KM mocy i od 0 do 100 km/h przyspieszał w... 16,9 sekundy. Matiz był w stanie rozpędzić się maksymalnie do 152 km/h - obecne auta Lewandowskiego są w stanie osiągnąć ponad dwa razy większą prędkość.