Policja. Pijana, młoda kobieta która spowodowała kolizję udawała, że… śpi na tylnej kanapie

Na miejsce, gdzie zaparkowała ona swój pojazd przyjechali gubińscy policjanci. Kobieta w samochodzie była sama, a chcąc zmylić innych co do swojego udziału w zdarzeniu, po zamknięciu od wewnątrz auta, położyła się na tylnej kanapie. Nie reagowała ona na żadne próby nawiązania kontaktu przez poszkodowanego, a także przez przybyłych na miejsce policjantów.

Z uwagi na brak jakiejkolwiek reakcji, w trosce o życie i zdrowie kobiety, policjant wybił szybę. Po otwarciu drzwi okazało się, że nic jej nie jest, a jej działanie było celowe. Kobieta, od której czuć było silną woń alkoholu, natychmiast zareagowała zaprzeczając, by to ona kierowała autem, a tym bardziej spowodowała kolizję. 29-latka została doprowadzona do Komisariatu Policji w Gubinie, a następnie poddana badaniu na zawartość alkoholu. Urządzenie wykazało, że ma prawie dwa promile alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy, a także z uwagi na zmianę przepisów, zabezpieczyli procesowo samochód, który był jej własnością.