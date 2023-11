Mazda. To już 15 lat w Polsce. Jak to wszystko się zaczęło?

Dobrze im z Mazdą

W stronę premium

Dostępność nowych Mazd z gwarancją fabryczną to tylko jeden z powodów rosnącego zainteresowania polskich kierowców modelami tej marki. Nie można nie dostrzegać również faktu atrakcyjności tych samochodów pod względem technicznym oraz ich niezawodności. Do liderujących początkowo, jeśli chodzi o popularność w naszym kraju Mazd 2 i 6 dołączył szybko model 3, a w ostatnich latach przede wszystkim SUV CX-5. To ten właśnie model w ostatnich latach jest u nas najchętniej wybierany spośród wszystkich dostępnych w Polsce Mazd. Ale co ciekawe wciąż bardzo popularne są „szóstki” oraz wprowadzona na polski rynek zaledwie kilka miesięcy temu Mazda CX-60. To aktualnie u nas największy model Mazdy. Jego wysoka (trzecie miejsce w segmencie tej wielkości SUV-ów) nie jest zaskoczeniem, gdyż o czym wielokrotnie pisaliśmy, jest to samochód pod wieloma względami bardzo dla użytkownika interesujący. Po pierwsze to duży wóz osobowy typu SUV, który znakomicie się sprawdzi jako przestronne auto rodzinne. Po drugie jest samochodem nowoczesnym oraz ma bardzo dobrze utrzymaną relacją ceny i wyposażenia. Po trzecie CX-60 to nowoczesne, oszczędne napędy, a wśród nich 6-cylindrowy turbodiesel 3,3 l o mocy 200 lub 264 KM.