Kolor samochodu. Jak kolor pojazdu wpływa na wypadkowość? Mamy dane z rynku

Z punktu osoby, która szuka używanego samochodu i do bezpieczeństwa podchodzi w sposób priorytetowy, najlepiej poszukać białego samochodu, upewnić się, że ma on nienaganną przeszłość i później jeździć w sposób defensywny i bezpieczny. Nie wolno zapominać, że choć w statystykach auta białe wypadają znacznie lepiej niż pozostałe, to wciąż te różnice nie są zbyt duże. A zatem w żadnym wypadku nie należy rezygnować z możliwie jak najdokładniejszej kontroli przeszłości samochodu przed zakupem - przypomina ekspert.