Pijani kierowcy na drogach. Ile osób po wypiciu alkoholu wsiada za kierownicę? Mamy nowe dane

Mniej pijanych, więcej wypadków

Od 1 stycznia do 31 marca 2024 r. doszło do 4072 wypadków drogowych, w wyniku których rannych zostało 4620 osób, a 342 straciły życie. Zdarzeń drogowych było o 8% więcej niż przed rokiem. O 11% wzrosła także liczba poszkodowanych.

Pijani kierowcy. Niebezpieczne dni wolne, weekendy i poniedziałkowe poranki

Ekspert dodaje, że decydując się na jazdę samochodem, należy mieć absolutną pewność, co do swojego stanu. Przypomina, że na rynku dostępne są alkomaty osobiste dorównujące dokładnością pomiarów sprzętowi używanemu przez policję – wykonanie testu takim urządzeniem ma szansę uchronić nas przed podjęciem tragicznej w skutkach decyzji.

Konfiskata samochodu. Czy nowe przepisy przyniosły spodziewany efekt?

Obecnie za jazdę w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi) grozi mandat w wysokości co najmniej 2500 zł. Za stężenie powyżej 0,5 promila kierowcy mogą zapłacić od 5 tys. do 60 tys. zł. W obu przypadkach otrzymuje się też 15 punktów karnych – maksymalną możliwą liczbę za pojedyncze zdarzenie.