Kierowców czekają zmiany. Trzeba będzie wymienić sprzęt

Jak przypomina Główna Inspekcja Transportu Drogowego, pojazdy zarejestrowane przed dniem 21 sierpnia 2023 r., którymi będą wykonywane międzynarodowe przewozy drogowe w innym państwie członkowskim UE, zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr 165/2014, muszą zostać wyposażone w najnowsze urządzenia, odpowiednio nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r. lub do dnia 18 sierpnia 2025 r., co oznacza obowiązek wymiany dotychczas użytkowanych tachografów.

GITD