Junak RAW 125. Pobito nieoficjalny rekord Guinnessa oraz Polski

Junak RAW 125 to niepozorny model. Przyciąga spojrzenia tych, którzy cenią sobie klasykę i minimalizm. Ponadczasowy design sprawia, że niemal do złudzenia przypomina motocykle sprzed 50-ciu lat. To dobra opcja dla osób, które szukają przystępnego cenowo modelu, dostępnego na samochodowe prawo jazdy. Junak RAW 125 to jeden z czterech najtańszych modeli w ofercie marki w segmencie pojazdów o pojemności silnika 125 cm3. Kosztuje 8 999 złotych.