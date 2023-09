Historia motoryzacji. Jak zmieniała się kierownica w samochodach SEATA?

Pierwsze modele kierownic z lat 50. i 60. – SEAT 1400 i 600

Kierownice sportowe – nowe rozwiązania z lat 70.

Rewolucyjna Ibiza

Lata 80. i 90. to przede wszystkim premiera SEAT-a Ibizy, do tej pory uznawanego za najbardziej rewolucyjny model w historii hiszpańskiego producenta. Pierwszy egzemplarz zjechał z linii produkcyjnej Zona Franca 24 kwietnia 1984 r. W pojeździe wprowadzono nowoczesne jak na tamte czasy rozwiązania. Samochód został wyposażony w system wspomagania kierownicy, co spowodowało zmniejszenie jej średnicy. We wczesnych wersjach Ibizy kierownica była wykonana z ergonomicznego materiału podobnego do gumy. Kolejna generacja samochodu powstała w latach 90. i otrzymała w swoim wyposażeniu poduszkę powietrzną. W trzeciej wersji modelu natomiast prowadzący mógł za pomocą kierownicy wybierać kanały radiowe oraz sterować głośnością radia.