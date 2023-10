Ford TT – pradziadek modelu Transit. Tak powstał pierwszy samochód dostawczy

Dziewięć lat po premierze modelu Ford T w ofercie marki pojawił model TT – pierwszy użytkowy samochód produkowany przez zakłady Forda, który nie tylko na nowo zdefiniował możliwości transportowe, ale także odegrał kluczową rolę w kształtowaniu ówczesnego świata transportu i handlu. Lekki dostawczak był innowacyjną adaptacją osobowego modelu T. Wprowadzone modyfikacje – np. wzmocniona rama – umożliwiały transport nawet tony ładunku oraz poruszanie się po trudnym terenie. Protoplasta Transita zachował niezawodny czterocylindrowy silnik, a w kabinie mógł pomieścić kierowcę oraz pasażera. Henry Ford zaprojektował podwozie w taki sposób, aby można było podpiąć do ramy wózki transportowe czy zabudowy innych firm, co miało zwiększyć funkcjonalność modelu TT.

Wpływ modelu TT na różna gałęzie przemysłu był ogromny. Rolnicy mogli transportować swoje plony z większą wydajnością. Firmy również doceniły uniwersalność nowej konstrukcji. Dostawczak sprawdzał się w przewozie towarów i surowców, co zrewolucjonizowało łańcuchy dostaw i spowodowało szybszy wzrost gospodarczy. Dodatkową zaletą samochodu była przystępna cena – wynosiła ona 600 dolarów. To spowodowało, że Ford TT szybko zyskiwał na popularności. W pierwszym roku sprzedano 209 sztuk, a do 1928 roku – aż 1,3 miliona egzemplarzy.