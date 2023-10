Ford Tourneo Courier. Marka przyjmuje już zamówienia

Model ma charakterystyczną sylwetkę nawiązującą do segmentu SUV-ów i idealnie wpisuje się zarówno w miejski styl życia, jak i potrzeby ludzi aktywnych. Długość pojazdu wynosi 4 337 mm (4 343 w wersji Active), szerokość bez lusterek 1 800 mm (1 813 mm w Active), wysokość 1 817 mm (1 836 mm w Active), a rozstaw osi 2 692 mm. Objętość przestrzeni ładunkowej w wersji 5-osobowej wynosi 1.3 m3, a w wersji 2-osobowej 2.4 metra sześciennego.

Ford Tourneo Courier. Napęd

Każdy Tourneo Courier zawiera w standardzie cyfrowy zestaw wskaźników, bezprzewodową obsługę Apple CarPlay i Android Auto, 8-calowy dotykowy ekran systemu informacyjno-rozrywkowego SYNC 4, tempomat, inteligentny ogranicznik prędkości czy zestaw systemów asystujących kierowcy. To m.in. system kontroli pasa ruchu, system rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości czy system zapobiegania kolizjom Pre-Collision Assist. Standardem są także elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne, uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony materiałem Sensico, tylne czujniki parkowania oraz odsuwane drzwi boczne po obu stronach.

Ford Tourneo Courier. Ceny

Wkrótce gama modeli poszerzy się także o w pełni elektrycznego E-Tourneo Couriera. To jeden z dziewięciu pojazdów elektrycznych, które Ford chce wprowadzić na europejski rynek do 2024 roku. Celem Forda jest osiągnięcie zerowej emisji dla wszystkich pojazdów sprzedawanych w Europie do 2035 roku.