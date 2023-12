Ford Mustang Mach-E jako ambulans. Kluczowa okazała się jedna zmiana

Inżynierowie Forda spędzili wiele czasu na wizytach w serwisach obsługujących ambulanse, aby dowiedzieć się, czego ich załogi naprawdę oczekują od pojazdów. Jednym z głównych zastrzeżeń była konieczność montowania wielu dodatkowych urządzeń na panelu przy przedniej szybie lub na desce rozdzielczej, takich jak nawigacja czy terminal danych, wyświetlający informacje o wezwaniach, do których jest wysyłane pogotowie ratunkowe.

Kluczowa zmiana

Rozwiązaniem okazał się moduł integracyjny SYNC, opracowany przez zespół usług integracji cyfrowej Ford Pro, który umożliwia przełączanie ekranu SYNC pojazdu z normalnego widoku klienta na widok danych z komputera pogotowia ratunkowego zamontowanego w bagażniku. Zapewnia to ratownikom medycznym potrzebne informacje na temat zgłoszenia, do którego się udają i sposobu dotarcia na miejsce, poprawia porządek wewnątrz pojazdu, pozwala na wyświetlanie obrazu na dużym ekranie i jest znacznie bardziej ekonomiczne, niż instalowanie dodatkowego sprzętu. Oznacza to również, że nie ma potrzeby wycinania dodatkowych otworów w desce rozdzielczej i łatwość demontażu po zakończeniu eksploatacji pojazdu.