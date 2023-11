Filtr kabinowy. Skuteczny sposób na parujące szyby

Dlaczego warto wymienić filtr?

Jak wymienić filtr kabinowy?

Najpierw trzeba go znaleźć. Typowe, popularne lokalizacje to okolice podszybia (pod maską), pod schowkiem pasażera, za schowkiem pasażera, w konsoli centralnej, w konsoli w okolicy pedału gazu. Szczegółowe wskazówki dotyczące lokalizacji filtra w konkretnym modelu samochodu bez problemu można znaleźć w internecie.

Po znalezieniu właściwej lokalizacji filtra należy otworzyć kasetę ze starym filtrem, wyjąć stary filtr i przed włożeniem nowego starannie odkurzyć wnętrze kasety. Zazwyczaj znajdziemy tam piasek i liście. Jeśli dostęp do kasety jest trudny, warto odkurzyć także stary filtr i z jego pomocą poćwiczyć wkładanie nowego filtra. Chodzi o to, aby zrobić to płynnie i nie załamać go. Czasem – jeśli jest to technicznie możliwe – warto ścisnąć nowy filtr (jak akordeon). Wówczas będzie go łatwiej włożyć. Kiedy znajdzie się już w kasecie powinien się bez problemu rozprężyć.

Po wymianie filtra nie wolno zapomnieć o zamknięciu kasety.

Wymiana filtra kabinowego jest zwykle okazją do aplikacji preparatów przeciwgrzybiczych do układu – wygodnie je zaaplikować zarówno do kratek wentylacyjnych jak też do kanałów powietrznych widocznych po demontażu starego filtra.