Filtr kabinowy. Zobacz co jeszcze chroni oprócz naszych płuc

Głównym argumentem przemawiającym za regularną wymianę filtra kabinowego jest troska o jakość powietrza, którym oddychają pasażerowie. Chodzi między .in. o redukcję podrażnień alergicznych w okresach pylenia roślin, a także o zabezpieczenie przed rozwojem pleśni i grzybów, które kolonizują się na starym filtrze, a następnie porywane przez powietrze wpadają najpierw do wnętrza samochodu a później do płuc.

Eksperci z PZL Sędziszów przypominają, że nie wolno jednak zapominać o tym, że jakość filtra kabinowego ma wpływ także na cały układ wentylacji samochodu i wydłuża żywotność elementów, których wymiana jest kosztowna i pracochłonna.