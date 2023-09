e-hulajnogi. Szybko wzrasta zainteresowanie tego rodzaju transportem

„Po rekordowym roku dla Lime, jesteśmy dumni, że udało nam się tak szybko wykazać dobre wyniki w 2023 r." – powiedział Wayne Ting, CEO Lime. „Aktywność użytkowników na całym świecie udowadnia duże zapotrzebowanie na przystępny cenowo, niezawodny i bezemisyjny transport. Cieszy nas fakt, że miasta również to dostrzegają, ponieważ nadal wprowadzają i rozszerzają programy rowerów elektrycznych i hulajnóg elektrycznych na całym świecie. Nasz wzrost przychodów rok do roku i rentowność działań są silnymi sygnałami dla długoterminowej zdolności Lime do utrzymania się na rynku. Rekordowe pierwsze półrocze potwierdza słuszność inwestycji w wewnętrzne projektowanie sprzętu, zdolności operacyjne oraz budowanie trwałych relacji z miastami”.