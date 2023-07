Czym pojechać na wakacje? Rodzinne auta używane na kemping

„Samochody, które mają być przeznaczone do użytku codziennego i jednocześnie wozić na kemping, muszą być przede wszystkim wystarczająco pojemne, aby transportować sprzęt kempingowy, mieć przestronne wnętrze dla rodziny z dziećmi, wysoką ocenę bezpieczeństwa Euro NCAP, ale także służyć jako codzienny transport do pracy i szkoły, a więc muszą być ekonomiczne w użytkowaniu. Połączenie tych wszystkich cech jest możliwe i na rynku wtórnym można znaleźć dużo ofert tego typu aut” – powiedziała Karolína Topolová, Dyrektor Generalna AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.

Samochody rodzinne nadające się na kemping mają różne nadwozia i rozmiary, dlatego dokonując wyboru warto pamiętać o ich zaletach i wadach. SUV-y i minivany są wyposażone w dodatkową przestrzeń i schowki, ale zazwyczaj mają wyższe koszty eksploatacji niż hatchbacki. Hatchbacki za to mają dobry stosunek jakości do ceny i są tanie w eksploatacji, ale może im zabraknąć miejsca na sprzęt outdoorowy. Z kolei kombi oferują dożo miejsca do przechowywania i mają pojemne bagażniki, takie jak SUV-y i MPV, a ich codzienne koszty eksploatacji są zbliżone do hatchbacków. Limuzyny zaś są zwykle większe niż hatchbacki, ale mają mniejsze bagażniki i mniej praktyczne otwory w bagażniku, co utrudnia załadunek i transport sprzętu kempingowego