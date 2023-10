Czy wiesz jak auto służbowe wpływa na wizerunek firmy?

Co więcej, co drugi respondent (53%) uważa, że klienci zwracają uwagę na ich samochód firmowy*. Taka opinia podzielana jest głównie w małych firmach (67%). Największy odsetek badanych, który zgadza się z taką tezą to przedsiębiorcy reprezentujący wolne zawody oraz informatycy (60%). Na kolejnych miejscach znaleźli się przedstawiciele branży transportowej oraz reprezentujący sektor serwis i naprawa (53%) oraz usługi remontowo-budowlane w tym także stolarskie (51%)*. W sektorze związanym z usługami finansowymi, obsługą nieruchomości i szkoleniami oraz w branży beauty, badani częściej zaprzeczają temu, iż klienci zwracają uwagę na to, jakim samochodem jeździ przedsiębiorca czy przedstawiciel firmy.

Auto służbowe wpływa na wizerunek, ale jego wybór to nie tylko kwestia marki, klasy czy rozmiaru, lecz także modelu finansowania.