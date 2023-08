Bateria w samochodzie elektrycznym. Jak sprawdzić jej stan?

Według informacji zebranych przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, pod koniec maja 2023 r. zarejestrowanych było w naszym kraju łącznie 76,7 tys. samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Na liczbę tę składało się 38,7 tys. aut całkowicie elektrycznych i 38 tys. hybryd plug-in. Porównując te dane z liczbą wszystkich aut jeżdżących po polskich drogach (wg. instytutu SAMAR było ich w 2022 r. ok. 19,6 mln) łatwo obliczymy, że elektryki stanowią zaledwie ok. 0,4 proc. samochodów w kraju. Choć ich popularność stale rośnie, na przeszkodzie do upowszechnienia się elektromobilności stoją wysokie ceny.