Auta używane. Maleje liczba oferowanych aut, rosną ceny

­­­- Dane z raportu Barometr AAA AUTO wskazują na dużo mniejszą liczbę dostępnych aut na wtórnym rynku w listopadzie, co jest charakterystyczne dla tego okresu roku. Pocieszeniem jest, że rynek nieznacznie wzrósł, ponieważ w tym samym okresie 2022 roku, było o ponad dwa tysiące ofert mniej niż obecnie. Niestety w minionym miesiącu były wyższe mediany przebiegu oraz wieku oferowanych na sprzedaż samochodów niż przed miesiącem. Było to wynikiem mniejszego napływu aut niemal nowych, tj. do czterech lat – powiedziała Karolina Topolova, dyrektor generalna i prezes zarządu AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.