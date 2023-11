Auta na wynajem. Najtańsze i najdroższe auta w wynajmie. Różnice są "kosmiczne"

Kilkanaście tysięcy miesięcznie za auto – to możliwe

Comiesięczna faktura opiewająca na kwotę 13 943 zł plus VAT – takie według szacunków Carsmile są konsekwencje wynajęcia na 3 lata Mercedesa AMG GLE Coupe, należącego do stosunkowo rzadkiej grupy SUV-ów coupe. Przyjemność jazdy tym sportowym SUV-em w wersji 63 S 4-Matic Ultimate, wyposażonym w 4-litrowy silnik V8 o mocy zawrotnych 612 KM i 9-stopniową skrzynię biegów (cena katalogowa modelu przekracza 800 tys. zł!), kosztuje miesięcznie tyle, co roczny abonament na miejskiego Fiata 500 . Wysokość miesięcznej faktury obliczono przy założeniu, że umowa wynajmu zawierana jest na 3 lata, najemca nie wnosi żadnego wkładu własnego, a koszty związane z ubezpieczeniem AC/OC, serwisowaniem czy wymianą opon wliczone są w miesięczną ratę. Ekstra dochodzi więc tylko koszt paliwa.