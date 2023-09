Auta elektryczne. Kierowcy chcą mieć dedykowane opony do aut elektrycznych

W ankiecie przeprowadzonej wśród 6000 europejskich kierowców samochodów elektrycznych, 75% kierowców stwierdziło, że woleliby opony zamienne przeznaczone specjalnie do pojazdów elektrycznych, w porównaniu do zaledwie 4%, którzy zadeklarowali, że raczej by tego nie zrobili.

Badanie Apollo Tyres wykazało również, że młodsi kierowcy pojazdów elektrycznych są grupą najbardziej skłonną do zakupu specjalistycznych opon zamiennych. Większość (81%) osób w wieku od 25 do 34 lat twierdzi, że jest „bardzo prawdopodobne” lub „raczej prawdopodobne”, że kupi oponę zaprojektowaną specjalnie dla pojazdów elektrycznych, w porównaniu do 61% osób w wieku od 45 do 54 lat.