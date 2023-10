36-latek ukradł auto. Nie uwierzysz co stało się potem

"Mieszkaniec powiatu legnickiego przyznał się do zarzucanych czynów, informując funkcjonariuszy, że ukradł samochód, bo chciał dojechać do domu. Pojazd wrócił już do właściciela, natomiast dalsze decyzje w sprawie 36-laka podejmie sąd. Grozi mu do pięciu lat więzienia" – dodała policjantka.

Wyprawa 36-latka do granicznego Gubina zakończyła się 6 października, kiedy to z jednej z ulic tego miasta trafił do policyjnego aresztu. Został tam zatrzymany po zgłoszeniu o mercedesie, które blokuje przejazd, gdyż jego kierowca zasnął.