130 tysięcy samochodów dostarczonych na rynki zagraniczne w tym roku. Wkrótce debiut w Polsce Mariusz Michalak

Model OMODA 5 jest przystosowany do europejskich standardów – został opracowany przy współpracy inżynierów w laboratorium R&D we Frankfurcie, którzy wzięli pod uwagę wymagania Europejczyków podczas projektowania auta.

Tylko w październiku, eksport modeli OMODA osiągnął 12 842 sztuki. Dzięki temu, łączna sprzedaż na rynki zagraniczne w tym roku przekroczyła już 130 tysięcy egzemplarzy. Auto w Europie jest już sprzedawane w Hiszpanii i za chwile trafi do pierwszych klientów we Włoszech. Do sprzedaży w Polsce samochód ma trafić na początku przyszłego roku.