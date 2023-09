Zmiany w punktach karnych. Co zyskają na nich kierowcy?

Złamanie niektórych przepisów grozi odebraniem nawet 15 punktów karnych, np. wyprzedzanie na pasach. Nic więc dziwnego, że część kierowców cieszy się z tych zmian, ponieważ dla wielu jest to wsparcie lub nadzieja w utrzymaniu swojego dokumentu. Zastanawiająca jest jednak potencjalna skuteczność tych szkoleń. Zakłada się, że edukacyjny charakter wykładów wpłynie na świadomość kierowców, a w efekcie na ich zachowanie na drodze oraz zminimalizowanie liczby wypadków i kolizji drogowych. Wydaje się jednak, że niezbędny będzie tu monitoring. Powrót do starych przepisów to furtka dla „piratów drogowych”, którzy odliczać będą dni do „odblokowania” kolejnej możliwości podejścia do szkolenia i tak co pół roku. Miejmy nadzieję, że szkolenia spełnią swoją rolę, jednak wszystko zależy od chęci i woli kierowców, a także jakości przekazywanych podczas wykładów treści – podsumowuje Piotr Korab, ekspert autobaza.pl.