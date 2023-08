Zegarek inspirowany modelem samochodu. Tyle kosztuje luksus

Markę Ralf Tech stworzył w 1996 roku Frank Huyghe, by produkować zegarki spełniające oczekiwania osób pasjonujących się nurkowaniem. Tech w nazwie marki odnosię się zarówno do zaawansowanych technologicznie produktów, jak i do głębokiego nurkowania technicznego. Zegarki Ralf Tech wyróżniają się hybrydowym mechanizmem, który łączy precyzję mechanizmu kwarcowego z zasilaniem energią elektryczną. Wytwarzana jest ona podczas naturalnych ruchów nadgarstka, a następnie magazynowana w zminiaturyzowanej baterii.