Agresja na drodze. Kto jest bardziej agresywny za kierownicą? Mężczyżni czy kobiety?

Według specjalisty, agresję na drodze wzmaga to, że dla naszego umysłu, który ewoluował na plejstoceńskiej sawannie, samochód to nie jest człowiek. "Idąc po schodach za człowiekiem, który kuleje, nie przyjdzie nam do głowy, żeby go poganiać, bo uruchamia się u nas mechanizm empatii i ta sytuacja nie wywołuje irytacji. Natomiast na drodze widzimy tylko samochód, który nie ma twarzy, nie wiemy, kto siedzi w środku, czy to może starszy człowiek, który jedzie wolno, żeby nie stwarzać zagrożenia, czy początkujący, niedoświadczony kierowca. Po prostu brak jest komunikacji między kierowcami" - wytłumaczył.