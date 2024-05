Wypadki z udziałem dzieci na hulajnogach. Policja przypomina przepisy

Policja przypomina, że dzieci, które ukończyły 10 lat, muszą mieć kartę rowerową, czyli dokument uprawniający je do kierowania rowerem czy hulajnogą elektryczną.

Kilka groźnych wypadków z udziałem dzieci poruszających się na hulajnogach elektrycznych odnotowała w ostatnich dniach mazowiecka policja. Mundurowi apelują o ostrożność i przestrzeganie zasad obowiązujących podczas jazdy tego rodzaju pojazdami.

Wypadki na hulajnodze

W czwartek policja w Piasecznie informowała o 10-latku jadącym hulajnogą elektryczną, który na czerwonym świetle wjechał wprost pod koła auta. Na szczęście miał na głowie kask i nie jechał szybko, więc nie doznał poważnych obrażeń - skończyło się na potłuczeniach. W środę w Płońsku 11-letni chłopiec jadąc taką hulajnogą, nagle stracił panowanie nad pojazdem, przewrócił się i uderzył głową o chodnik. Dziecko z obrażeniami ciała zostało przewieziony karetką do szpitala.

Tego samego dnia poszkodowany został 10-latek z podradomskiej Jedlanki. Według policji chłopiec poruszał się hulajnogą po niewłaściwej stronie jezdni i doprowadził do zderzenia z pojazdem marki Audi. Dziecko doznało obrażeń ciała i trafiło do szpitala. We wtorek w Białobrzegach doszło do potrącenia jadących nielegalnie jedną hulajnogą dwóch chłopców w wieku 11 i 14 lat. Jak ustalili policjanci, 45-letni kierowca cupry wyjeżdżając z posesji, nie zauważył jadącej ścieżką rowerową hulajnogi. W wyniku zderzenia 14-latek podróżujący jako pasażer doznał obrażeń nogi i został przewieziony do szpitala.

Dziecko na hulajnodze. Przepisy

Policja przypomina, że dzieci, które ukończyły 10 lat, muszą mieć kartę rowerową, czyli dokument uprawniający je do kierowania rowerem czy hulajnogą elektryczną.

Dopuszczalna prędkość, z jaką można poruszać się na hulajnodze elektrycznej wynosi 20 km/h, ale prędkość zawsze należy dostosować do warunków panujących na drodze. Osoby między 10. a 18. rokiem życia muszą też mieć uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną – kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1 bądź T. ZOBACZ TAKŻE: Elektryczne hulajnogi. Wspólny, kolorowy projekt artystyczny Lime i ASP Wrocław

Dzieci w wieku do 10 lat mają zakaz korzystania z hulajnogi elektrycznej na drodze. Wyjątek stanowi strefa zamieszkania, gdy dziecko jest pod opieką osoby dorosłej. Jadąc hulajnogą elektryczną, należy korzystać z drogi dla rowerów bądź pasa ruchu dla rowerów. W razie ich braku można skorzystać z jezdni, ale tylko wtedy, gdy ruch na niej odbywa się z dopuszczalną prędkością do 30 km/h. Gdy jest ona wyższa, brakuje drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, można jeździć po chodniku lub drodze dla pieszych. Trzeba wtedy pamiętać o tym, by ustąpić pierwszeństwa pieszym, a także dostosować swą prędkość do ich prędkości.(PAP)

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Wideo Policja radzi jak zaplanować podróż