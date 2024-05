Hulajnoga elektryczna. Czy wiesz gdzie powinieneś zaparkować?

Nie od dziś toczą się dyskusje na temat niepoprawnie zaparkowanych hulajnóg. Jest to odwieczny problem użytkowników dróg, bowiem stwarzają one zagrożenie. Źle zaparkowana hulajnoga często blokuje przejście wystając na chodniku i ograniczając jego szerokość, przez co łatwiej jest o nią zahaczyć szczególnie osobie niewidomej. Skutkuje to często przewróceniem, co może spowodować uszczerbek na zdrowiu. Pamiętajmy że tego typu pojazd jest masywny i ciężki. Niepoprawnie zaparkowany skutecznie utrudnia przejazd m.in.z dziecięcym wózkiem. Parkujmy prawidłowo, a unikniemy niepotrzebnych kłopotów - podsumowuje Monika Urban.