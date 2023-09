Wycieraczki. Czy zwracasz uwagę na te czynniki?

„Zachęcamy do właściwego doboru typu piór do sposobu eksploatacji i rodzaju auta, a w zasadzie rodzaju przedniej szyby. Osoby, które jeżdżą głównie autostradami z dużymi prędkościami, powinny zainteresować się wycieraczkami bezszkieletowymi, które są dopracowane pod względem aerodynamicznym. Wycieraczki bezszkieletowe idealnie nadają się także do pojazdów z dość mocno wygiętą szybą, ponieważ bardzo dobrze się do niej dopasowują. W przypadku wycieraczek bezszkieletowych TRICO w piórze jest ukryta specjalna stalowa konstrukcja nośna, która po zamontowaniu do samochodu dopasowuje się do szyby, a później „zapamiętuje” swoje wykrzywienie (technologia Memory Curve Steel®). To coś w rodzaju odkształcenia plastycznego, które zapewnia idealną pracę pióra wycieraczki w każdym miejscu przylegania. W pojazdach starszej daty, eksploatowanych mniej intensywnie w zupełności wystarczające są tradycyjne wycieraczki szkieletowe” - mówi Sławomir Lewczuk z marki Trico.