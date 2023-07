Winiety autostradowe dostępne także elektronicznie. Zmiana od 1 sierpnia 2023

Winiety w tradycyjnej formie naklejki nadal będą dostępne, m.in. na stacjach benzynowych, w kioskach, sklepach, bankach i na pocztach.

Nowa winieta będzie przypisana do numeru rejestracyjnego samochodu. Jej koszt, tak jak tej tradycyjnej, to 40 franków szwajcarskich (około 183 zł) dla aut osobowych, motocykli i kamperów. Ważna będzie od momentu zakupu do końca stycznia kolejnego roku.