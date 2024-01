Więcej aut używanych na rynku. Ponad 2 mln ofert Mariusz Michalak

Z danych AAA Auto wynika, że w całym 2023 roku na wtórnym rynku oferowano na sprzedaż 2 036 602 auta, co oznacza wzrost o 297 314 ofert w stosunku do 2022 roku.

Według raportu Barometr AAA AUTO opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, w grudniu 2023 roku w Polsce oferowano 198.740 aut z drugiej ręki, co oznacza wzrost w stosunku do listopada ub.r. o 1 998 samochodów. Z kolei, w całym 2023 roku na wtórnym rynku oferowano na sprzedaż 2 036 602 auta, co oznacza wzrost o 297 314 ofert w stosunku do 2022 roku.