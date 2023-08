Wakacje 2023. Fatalna pogoda nie rozpieszcza kierowców. Jak ubezpieczyć się na wyjazd?

Od kilku lat europejska pogoda nie rozpieszcza turystów. Według danych z raportu WMO „State of the Climate in Europe 2022” poprzedni rok był czwartym z rzędu okresem suszy na Półwyspie Iberyjskim. Pożary, wzmagane silnym wiatrem, stwarzały zagrożenie dla mieszkańców i turystów. W tym roku z ogniem walczyły m.in. Grecja, Włochy i Chorwacja. Z kolei w Słowenii – popularnej wśród Polaków lokalizacji – wyjątkowo obfite ulewy doprowadziły do olbrzymiej powodzi. Ilość deszczu, która spadła w ciągu kilku dni, równała się jednorocznym opadom! Dla turystów oznaczało to poważne ryzyko zniszczenia samochodu, który wiele osób z naszego kraju wybiera na wakacyjny środek transportu.

- Auto może uszkodzić się w powodzi na wiele sposobów, np. włączony silnik zassie wodę, a po podtopieniu trzeba wymienić turbosprężarkę, elementy układu wydechowego, karoserię, elektronikę czy skrzynię biegów. To z jednej strony problem organizacyjny, bo auto wymaga odstawienia do warsztatu i naprawy. Z drugiej bardzo duże koszty. Warto przed wyjazdem upewnić się, jaki wariant assistance mamy w ramach ubezpieczenia – ochrona za granicą powinna zapewniać naprawę na miejscu zdarzenia lub holowanie – mówi Damian Andruszkiewicz, odpowiedzialny za ubezpieczenia komunikacyjne w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.