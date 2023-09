Ubezpieczenia. Kiedy najczęściej dochodzi do wypadków?

Od stycznia do czerwca 2023 roku poszkodowani zgłosili do ubezpieczycieli ponad 811 tys. szkód z polis komunikacyjnych OC i AC. Oznacza to niewielki spadek w odniesieniu do tego samego okresu roku ubiegłego – wówczas było ich ponad 824 tys. Wartość wypłaconych odszkodowań natomiast po raz kolejny wzrosła i wyniosła blisko 8 mld zł wobec 7,1 mld zł w pierwszym półroczu 2022 roku.

Jarosław Jakubczak