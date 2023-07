Tunel po Świną. Ile pojazdów przejechało podczas weekendu nowym tunelem?

Tunel pod Świną połączył wyspy Uznam i Wolin. Dotychczas dostanie się do kurortu wymagało przeprawiania się promami, co powodowało często duże kolejki i opóźnienia. Przejazd tunelem o długości blisko 1,5 km trwa ok. 2-4 minut. W tunelu obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h; przestrzeganie przepisów sprawdzane jest przez odcinkowy pomiar prędkości.

Łączna szacunkowa długość inwestycji to 3,2 tys. m, a długość tunelu drążonego maszyną TBM to 1483,80 m. Maksymalne zagłębienie tunelu to 37,5 m pod powierzchnią terenu i 11 m pod dnem Świny.