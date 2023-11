Toyota Mirai. Ile w listopadzie 2023 roku kosztuje auto na wodór?

Wodorową Toyotę Mirai można zatankować w Warszawie i Rybniku. Samochód jest wyposażony w trzy zbiorniki wodoru, których wypełnienie pod ciśnieniem 700 barów trwa 5 minut. Średnie zużycie wodoru wg WLTP w Mirai wynosi od 0,79 kg/100 km, co oznacza, że koszt przejechania 100 km tym autem w Polsce wynosi od 54 zł. Zasięg samochodu wynosi do 650 km.

Toyota Mirai to jedyne dostępne w Polsce auto osobowe z napędem elektrycznym na wodorowe ogniwa paliwowe. Moc silnika elektrycznego wynosi 182 KM, a moment obrotowy 300 Nm. Jednostka ta jest zasilana ogniwami paliwowymi, które wytwarzają prąd na bieżąco w reakcji wodoru z tlenem. Jedynym produktem ubocznym pracy ogniw paliwowych jest automatycznie odprowadzana rurą wydechową woda. Auto ma także innowacyjny katalityczny filtr wbudowany we wloty powietrza, które jest doprowadzane do ogniw paliwowych, usuwający od 90 do 100% zanieczyszczeń o średnicy od 0 do 2,5 mikronów z powietrza. Oznacza to, że powietrze opuszczające układ napędowy Mirai jest czystsze niż pobierane z otoczenia, a pokonanie 10 tysięcy km oczyszcza powietrze dla jednej osoby na 1 rok.