Toyota. Ile aut hybrydowych sprzedaje się w Polsce?

„Ponad trzy czwarte aut wyjeżdżających z naszych salonów to hybrydy. To najlepszy dowód na to, że Toyota w Polsce jest marką zelektryfikowanych samochodów, a klienci mogą wybierać zależnie od preferencji. Oferujemy już dziewięć modeli hybrydowych – od miejskiego Yarisa po rodzinnego, 7-osobowego Highlandera. Co więcej, w kolejnych autach debiutuje najnowsza, piąta już generacja oszczędnego i niezawodnego napędu hybrydowego, która pozwala jeszcze częściej i dłużej poruszać się wyłącznie na prądzie” – powiedział Robert Mularczyk, PR Senior Manager Toyota Central Europe.