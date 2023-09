Toyota Express Service. Szybki przegląd ale z zachowaniem najwyższej jakości

Innowacyjne podejście do serwisowania aut

Toyota Express Service to innowacyjne rozwiązanie dla kierowców, dla których czas jest bezcenny. Z usługi skorzystać mogą wszyscy użytkownicy samochodów Toyoty, zarówno osoby prywatne, jak i firmy. Na szybki przegląd można umówić się za pośrednictwem infolinii, lub formularza online dostępnego na stronie internetowej Toyoty. Co ważne dla klientów, skorzystanie z usługi Toyota Express Service nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami w stosunku do ceny standardowego przeglądu okresowego.