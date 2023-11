Toyota C-HR II. Ruszyła produkcja. Gdzie powstaje crossover?

Toyota C-HR to jeden z najważniejszych modeli koncernu w Europie. Od momentu debiutu pierwszej generacji sprzedano ponad 800 tys. egzemplarzy tego crossovera, a Toyota w tym czasie powiększyła swój udział w europejskim rynku z 4% do 7%. Nowoczesny, atrakcyjny design i sylwetka w stylu coupe, niskoemisyjne, oszczędne napędy, doskonałe właściwości jezdne i jakość wykonania na poziomie klasy premium sprawiły, że Toyota C-HR cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.

„Cieszymy się z rozpoczęcia produkcji nowej Toyoty C-HR oraz rozszerzenia możliwości produkcyjnych TMMT o hybrydy plug-in oraz baterie. Wpisuje się to w realizację koncepcji wielotorowego podejścia do elektryfikacji Toyota oraz przybliża do całkowitej redukcji emisji CO2 w gamie aut oferowanych w Europie do 2035 roku” - powiedział Yoshihiro Nakata, prezes i dyrektor generalny Toyota Motor Europe.

Toyota zobowiązała się do osiągnięcia neutralności węglowej w Europie do 2040 roku, a w swoich fabrykach planuje zrealizować ten cel już w 2030 roku. W zakładach TMMT już wprowadzono szereg rozwiązań, które ograniczają zużycie energii oraz pozwalają na korzystanie prądu z odnawialnych źródeł. W fabryce stosowane są już nowe techniki lakiernicze, które redukują emisję CO2, a także bezemisyjne systemy wentylacyjne, a do zasilania służy energia słoneczna.