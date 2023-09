Technika jazdy. Jak jeździć płynnie?

Aby płynnie prowadzić auto, potrzebna jest koncentracja i uważna obserwacja otoczenia. Jeśli kierowca widzi, że na kolejnym skrzyżowaniu świeci się czerwone światło, uniknie nadmiernego nabierania prędkości, gdyż wie, że za chwilę i tak będzie musiał hamować – mówi Adam Bernard, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Czego jeszcze należy unikać? Nagłych, niespodziewanych zmian pasa ruchu, które zwiększają zagrożenie wypadkiem lub kolizją. Podjeżdżania zbyt blisko do poprzedzającego pojazdu. Im większy dystans dzieli nas od samochodu, który jedzie przed nami, tym bezpieczniej. Przeciętny czas reakcji kierowcy to około 1-2 sekundy. Dlatego odstęp powinien wynosić przynajmniej 2 sekundy, a dobrą praktyką jest utrzymywanie odstępu 3-sekundowego. Daje on nie tylko czas na reakcję, ale także lepszą widoczność drogi. Istotnym elementem płynnej jazdy jest również sposób pokonywania zakrętów. Oprócz ograniczenia prędkości kluczowy jest wybór optymalnego toru jazdy.