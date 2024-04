Przekrocznie prędkości 2024. Ile wynoszą limity prędkości? Jaki mandat i ile punktów za przekroczenie prędkości?

Punkty karne 2024. Co się dzieje po przekroczeniu limitu?

Kiedy skasują się punkty karne przyznane od 17 września 2022 roku do 17 września 2023 roku?

Niebezpieczne przekroczenie prędkości

Dane te pokazują jednocześnie, że w niektórych sytuacjach nawet jazda z prędkością mieszczącą się w granicach prędkości dopuszczalnej przez przepisy nie gwarantuje bezpieczeństwa. Prędkość należy dostosować do panujących warunków i sytuacji na drodze, a także do umiejętności kierowcy czy jego stanu psychofizycznego.

Jazda z prędkością o 10-20 km/h większą od dopuszczalnej staje się często dla kierowców rutyną. Wielu z nich sądzi, że to niewielkie przekroczenie limitu i w konsekwencji nie ma znaczenia. Jednak następstwa takiego sposobu myślenia mogą okazać się tragiczne w skutkach zwłaszcza dla niechronionych uczestników ruchu drogowego. Uderzenie przez samochód poruszający się z prędkością 30 km/h przeżyje dziewięciu na dziesięciu pieszych, ale już przy prędkości 50 km/h zginie co drugi pieszy. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja przy prędkości powyżej 60 km/h – takiego potrącenia nie przeżyje prawie nikt, szansę ma jedynie jeden na dziesięciu pieszych, przy czym najdotkliwsze konsekwencje ponoszą piesi w wieku powyżej 60 lat.

Kiedy wymienić dokument prawa jazdy? Nie tylko w przypadku zmiany nazwiska. Takich sytuacji jest znacznie więcej. To chociażby uzyskanie dodatkowych uprawnień.

Wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy, że jadąc wolniej o 10-20 km/h, może realnie ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, a jeśli nawet doszłoby do takiego zdarzenia, jego skutki mogą być mniej poważne. Warto na co dzień walczyć z nawykiem jazdy nieznacznie ponad limit. Dzięki temu nie tylko unikamy otrzymania mandatu, lecz także zyskujemy cenne sekundy na reakcję w przypadku niebezpiecznej sytuacji na drodze. Przy mniejszej prędkości skraca się również droga hamowania – mówi Adam Bernard, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Limity prędkości w Polsce

Standardowe limity prędkości odnoszące się do motocykli i samochodów o masie dopuszczalnej całkowitej do 3,5 tony wynoszą w Polsce:

Ile wynosi mandat za przekroczenie prędkości?

Liczba punktów karnych za przekroczenie prędkości

Kiedy kierowca zapłaci podwójny mandat za przekroczenie prędkości?

Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym

Kierowca po przekroczeniu dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o minimum 50 km/h, traci prawo jazdy na okres trzech miesięcy. Zostaje ono odebrane bezpośrednio przez kontrolującego policjanta na drodze. Jeżeli osoba ta będzie w dalszym ciągu prowadzić pojazd bez prawa jazdy, 3 miesięczny okres będzie przedłużony do 6 miesięcy. W przypadku ponownego prowadzenia pojazdu w przedłużonym okresie, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem. Po cofnięciu uprawnień kierowca będzie musiał ponownie zdać egzamin.

Kiedy skasują się punkty karne przyznane od 17 września 2022 roku do 17 września 2023 roku?

Od 17 września 2022 r. punkty karne były kasowane dopiero po upływie 2 lat, a nie jak wcześniej po roku od przyznania. Dodatkowo zaczął obowiązywać mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Te przepisy obowiązywały przez równy rok. Od 17 września 2023 roku punkty karne ponownie kasują się po roku, ale co ważne nadal od daty opłacenia mandatu.

Po jakim czasie skasują się punkty karne kierowcom, którzy otrzymali je od 17 września 2022 roku do 17 września 2023 roku? Po roku czy po dwóch latach?

Zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie jednego roku od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w sprawie o naruszenie. Jeżeli w sprawie o naruszenie nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego stanowiącą dochód budżetu państwa lub gdy grzywnę nałożył w drodze mandatu karnego organ Inspekcji Transportu Drogowego, punkty przypisane temu naruszeniu usuwa się z ewidencji po upływie jednego roku od daty uiszczenia grzywny za naruszenie. Co to oznacza w praktyce?