Ta marka sprzedała ćwierć miliona hybryd w Polsce. Jaki model był autem nr 250 tys.?

Toyota od 19 lat elektryfikuje rynek motoryzacyjny w Polsce. W 2004 roku wraz z premierą modelu Prius zadebiutował w naszym kraju napęd hybrydowy. Przez blisko dwie dekady Toyota rozwinęła gamę aut z tym rodzajem napędu do aż dziewięciu modeli – od miejskich samochodów, przez limuzyny, crossovery po duże, siedmioosobowe SUV-y. Od wprowadzania Priusa marka sprzedała już 250 655 aut z tym zelektryfikowanym napędem w Polsce, co pozwoliło uniknąć emisji 2 mln ton CO2. Hybrydą nr 250 tys. w Polsce była czarna Corolla Cross 2.0 Hybrid w wersji Executive. Auto zostało kupione we Wrocławiu.