System ADAS. Co to jest i jak działa w samochodzie?

Systemy wspomagania prowadzenia ADAS. Jak to działa?

Systemy wspomagania prowadzenia ADAS (z ang. Advanced Driver Assistance Systems) to nic innego jak zestaw funkcji, który ma na celu usprawnienie prowadzenia samochodu oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. W zależności od konkretnego modelu auta, korygują zachowanie pojazdu. W taki sposób działa system awaryjnego hamowania czy asystent utrzymania pasa ruchu. ADAS ostrzega także kierowcę przed zagrożeniami na drodze – taką funkcję pełni m.in. system rozpoznawania znaków drogowych czy śledzenia uwagi kierowcy.

Wbudowane mechanizmy, w zależności od producenta pojazdu, stopnia zaawansowania oraz dostępnych funkcji, składają się z czujników i kamer. Te potrzebne są do optymalizacji systemów auta i komunikacji ze sterownikami. Umieszcza się je głównie na przedniej i tylnej szybie pojazdu, co pozwala na bezpieczną jazdę. Czujniki wykrywają zbliżający się obiekt (np. inny pojazd), natychmiast informując o tym kierowcę, a w razie potrzeby system wysyła do niego ostrzeżenie. Ponadto, w niektórych pojazdach montowane są kamery 360 stopni, które ułatwiają podgląd przestrzeni wokół auta.