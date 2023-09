Stopa WIBOR. Jak jej spadek wpływa na raty kredytu i leasingu samochodu?

- Analizując wpływ obniżki WIBORu na ratę kredytu za auto używane czy też ratę leasingu za nowy samochód można dojść do wniosku, że obniżka stóp to przedwyborczy prezent w postaci darmowego OC do kupowanego pojazdu – zauważa Arkadiusz Zaremba, dyrektor zarządzający Otmoto Klik.

Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła rynki finansowe obniżając stopę referencyjną NBP do poziomu 6%. O ile sama decyzja o cięciu stóp była spodziewana, o tyle skala tej obniżki – aż o 0,75 pkt. proc. – wprawiła uczestników rynku w osłupienie. W konsekwencji decyzji RPP, 3-miesięczna stopa WIBOR, od której zależy oprocentowanie kredytów czy leasingu, spadła do 5,8% z 6,6-6,7% przed obniżką, a od szczytu z listopada ub.r. obniżyła się już o niemal 2 pkt. proc. Dzięki temu pożyczanie pieniędzy stało się tańsze. Osoby spłacające kredyty, na te pozytywne efekty będą musiały poczekać. Ci natomiast, którzy właśnie myślą o zakupie czegoś na kredyt bądź w leasingu, na przykład samochodu, efekt obniżek stóp odczują praktycznie od razu w postaci mniejszej raty.

Aby sprawdzić, jak obniżka oprocentowania wpłynęła na koszt leasingu nowego auta, analitycy Carsmile obliczyli miesięczną ratę dla dwóch pojazdów: jednego o cenie zakupu 150 tys. zł netto, co jest poziomem zbliżonym do obecnej średniej rynkowej i drugiego o wartości 250 tys. zł netto. Przyjęli, że wkład własny wynosi 10%, a wykup 20%. Umowa zawierana jest na 5 lat. Ratę dla obecnej stopy WIBOR (5,81% - poziom z 14.09.23) porównano ze szczytową wartością, jaką WIBOR osiągnął pod koniec ub.r. (7,6%; listopad 2022).

Znaczący spadek raty

Z symulacji wynika, że rata leasingu dla tańszego auta skurczyła się w stosunku do listopada o 138 zł netto (170 zł brutto). Obniżkę tej skali dla podanych warunków umowy leasingowej mogą odczuć przykładowo osoby zainteresowane zakupem Audi Q3 (w wersji 35 TFSI mHEV sTronic) czy Volvo XC40 (wersja B3 core out). Rata za auto o wartość 250 tys. zł netto zmalała z kolei względem szczytu z listopada ub.r. o 230 zł netto (283 zł brutto). Może to dotyczyć przykładowo leasingu BMW 330i (w wersji M sport out) czy Mercedesa Vito w wersji 116 CDI L3.