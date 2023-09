SKF wspiera studentów Politechniki Warszawskiej

Formuła Student to cykl zawodów, w których startują budowane przez studentów elektryczne pojazdy nawiązujące wyglądem do prawdziwych bolidów Formuły E. Jest to projekt wielopłaszczyznowy, w którym istotne jest zarówno zarządzanie teamem, pozyskiwanie sponsorów i promocja zespołu, jak też zaplecze inżynierskie, czyli budowa samych pojazdów spełniających ramowe wymagania regulaminu. Cała koncepcja jest jednak na tyle elastyczna, by umożliwić jak największą kreatywność zespołów w zakresie projektowania i wykonywania ostatecznych rozwiązań.