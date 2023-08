Samochody elektryczne. Ile takich pojazdów rejestruje się w Polsce?

– Po siedmiu miesiącach roku widzimy utrzymującą się dobrą koniunkturę wdrażania do użytku nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania mimo trwającego okresu wakacyjnego. W lipcu oddano do użytku 68 ładowarek, zwiększając ogólną liczbę ogólnodostępnych punktów ładowania o 32% w porównaniu do zeszłego roku. Duża w tym zasługa rozwijającej się sieci ładowania przy centrach handlowych, zwłaszcza w dużych arteriach miejskich oraz zakończenia procesów odbiorów stacji, których proces budowy rozpoczął się 2-3 lata temu. W efekcie do końca roku przewidujemy rozbudowę sieci ładowania do ok. 7,5 tys. punktów, a w kolejnych dwóch latach do ponad 38 tys. punktów. Wyzwaniem pozostaje wyrównanie tempa rozwoju infrastruktury ładowania na terenie kraju. Obecnie największą liczbę ładowarek dla pojazdów elektrycznych posiada Warszawa (312 ładowarek), Gdańsk (141) oraz Katowice (106), pozostawiając w tyle mniejsze miejscowości. – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.