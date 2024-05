Dopłaty do używanych elektryków. Ale czy będzie gdzie je ładować?

Polacy wybierają samochody używane

Dopłaty na zakup używanych aut elektrycznych

Aktualnie nabywcy aut elektrycznych mogą skorzystać jedynie z programu "Mój elektryk". Program ten oferuje wsparcie finansowe na zakup zarówno zeroemisyjnych samochodów osobowych, jak i dostawczych (elektrycznych lub wodorowych). Dotacja na samochody osobowe wynosi 18 750 zł, a może wzrosnąć do 27 000 zł, jeśli roczny przebieg pojazdu przekroczy 15 000 km. W przypadku samochodów dostawczych wysokość dotacji zależy od rocznego przebiegu i może wynosić do 50 000 zł lub do 70 000 zł, przy czym maksymalna kwota dotacji to odpowiednio 20% lub 30% kosztów kwalifikowanych zakupu pojazdu.

Stan obecny i przyszłość stacji ładowania

Według Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności, w Polsce działa obecnie blisko 2500 stacji ładowania. Z tego 69,8% to stacje ładowania prądem przemiennym (AC), a 30,2% to stacje szybkiego ładowania prądem stałym (DC). Łącznie przekłada się to na ponad 6000 punktów ładowania dostępnych publicznie. Z kolei nowe regulacje AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation), które weszły w życie w kwietniu, mają na celu intensyfikację rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w całej Unii Europejskiej. AFIR wymaga, aby stacje ładowania były rozmieszczone co 60 km dla pojazdów osobowych i ciężarowych w sieci bazowej oraz co 100 km dla ciężarówek w sieci rozszerzonej. To ambitne założenia mające na celu zapewnienie komfortu podróżowania na dłuższych trasach.